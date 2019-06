ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” parla Eliana Michelazzo. Argomento della serata? Mark Caltagirone, Pamela Prati e dintorni. Ovviamente.

“Io – dice la Michelazzo – credevo a Pamela Prati, credevo a tutti quello che diceva. Altrimenti non ci avrei mai messo la faccia per difenderla. Io sono assolutamente innocente, sì. Chiediamoci chi ha inventato tutto questo, chi è la mente: sono dieci anni che queste situazioni vengono strutturate. Anche prima di me, so che la prima vittima è stata Manuela Arcuri. La mente è quella persona che verrà da te in studio, Barbara, è Pamela Perricciolo”.

L’ex concorrente del “Grande Fratello” Guendalina Tavassi, amica da anni della Michelazzo e della Perricciolo poi mette in scena un’altra protagonista della storia. Parliamo di una certa Pamela De Lapa, che a suo dire sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte della Perricciolo: “Non ho visto la scena, me l’ha raccontata Eliana” spiega però la Tavassi. “Donna Pamela la stava strozzando. L’ho salvata io” dice la Michelazzo. Ecco. Questo è l’ultimo, inquietante, tassello di questa, inquietante, storia.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.