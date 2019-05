ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” l’argomento della serata, e non poteva essere altrimenti, è stato Mark Caltagirone e dintorni.

In studio, tra una dichiarazione choc e l’altra, si è acceso anche lo scontro tra Selvaggia Roma e Georgette Polizzi.

“Sei amica di Eliana da 5 anni – dice Selvaggia Roma – Che ti sento dire, dopo che lei è stata male, che hai messo i pezzi insieme e poi hai pensato che ti avesse preso in giro…”. Georgette però spiega: “Eliana se mi voleva bene chiamava me, non veniva a Live a dare la confessione. Io ci sono rimasta male perché tra me e lei c’era un bel rapporto. Non voglio essere accusata di averle voltato le spalle da te che non mi conosci e non sai il nostro rapporto. Tu mi hai mandato parole pesanti, mi hai minacciata…” Ma la Roma è furiosa: “Pensa come le hai voltato le spalle, brava! Ti vai a vendere. Quanto ti hanno pagato per dire quella cosa?”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.