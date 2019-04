ROMA – Antonella Clerici dopo il flop di Portobello sbarca su Sky, ma solo per una sera. La conduttrice è stata ospite del talk show E poi c’è Cattelan e insieme al collega Alessandro Cattelan rivela di essersi molto divertita. Su Instagram la Clerici ha mostrato tutto il suo entusiasmo: “Spacchiamo tutto”.

Dopo la fine dell’avventura di Sanremo Young, la Clerici si lascia andare a una lunga intervista in cui parla della sua esperienza lavorativa e si diverte con i giochi proposti da Cattelan, come Ok, il follower è giusto! in cui deve indovinare il numero di fan di alcuni celebri personaggi si social. Tra i giochi, anche la risoluzione del Cruciverbone composto proprio su di lei.

Si Instagram Cattelan se la cava annunciando l’ospite con una sua gaffe cult: “Volete sapere cos’è che fa la schiuma ma non è un sapone? Da domani sera nuovo episodio di EPCC con la formidabile Antonella Clerici sarà bellissimo!”. Intanto la Clerici aveva già pensato di torare a un nuovo programma di cucina: “Ho un progetto in testa, ma per il momento è ancora top secret. Posso dirvi che sarà un programma di cucina, una cosa mai vista qui in Italia. Ho già tutto in mente, ma se vi dico di più, poi mi rubano l’idea…”.