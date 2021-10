Ed Sheeran chi è, età, dove e quando è nato, Cherry Seaborn, figlia, vita privata, dove vive, patrimonio, biografia e carriera. Il cantante Ed Sheeran è ospite questa sera 24 ottobre del programma Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è in onda su Rai3 dalle 20.

Dove e quando è nato, età, origini, biografia di Ed Sheeran

Edward Christopher Sheeran è nato il 17 febbraio del 1991 ad Halifax, Regno Unito. Ha 30 anni. Suo padre è un curatore d’arte, la madre una designer di gioielli. Ha un fratello maggiore che compone musica classica. I suoi nonni paterni erano irlandesi. Impara a suonare la chitarra molto presto, iniziando a scrivere canzoni. Fa il suo debutto nel 2005, pubblicando il suo primo EP: The Orange Room.

Nina Nesbitt, Athina Andrelos, la moglie Cherry Seaborn e la figlia: dove vive, curiosità, vita privata di Ed Sheeran

Il cantante, nel 2012, ha una relazione con la cantautrice scozzese Nina Nesbitt. Quest’ultima è il soggetto delle canzoni di Sheeran Nina e Photograph. Nel 2014 il cantante ha una relazione con Athina Andrelos e l’anno successivo con Cherry Seaborn, amica d’infanzia ed ex compagna di classe. I due si sposano nel 2018 in gran segreto e nel 2020 hanno una figlia, Lyra Antarctica.

Durante il 2013 il cantante vive tra Hendersonville, Tennessee e Los Angeles. Nel 2014 compra una casa nel sud di Londra. Sheeran ha comprato una casa anche in Italia, più precisamente in Umbria, dove ha rivelato di voler crescere i suoi figli.

Il cantante ha un gatto che si chiama Graham, per il quale ha aperto un profilo Twitter. Sheeran è molto amico della sua collega Taylor Swift.

Il patrimonio di Ed Sheeran

Nel 2018 la rivista Forbes ha inserito il cantante al nono posto nella lista delle celebrità più pagate. Secondo la lista dei ricchi del Sunday Times del 2019, Sheeran possiede un patrimonio del valore di 160 milioni di sterline.

La carriera di Ed Sheeran

Il cantante ha pubblicato 6 album in studio. I primi sono Ed Sheeran e Want Some?, usciti rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Nel corso della sua carriera ha ottenuto grande successo e popolarità in America del Nord, Oceania ed Europa, soprattutto nel Regno Unito, dove ha infranto svariati record di vendite.

Il cantante ha raggiunto la fama internazionale con il suo terzo album +, certificato sette volte disco di platino in Regno Unito. Nel 2014 ha pubblicato X, che ha superato il successo dell’album precedente vendendo oltre 10 milioni di copie a livello globale, risultando l’album più venduto dell’anno e conquistando la vetta delle classifiche musicali di 15 Paesi.

Secondo le statistiche di Spotify, Sheeran si è posizionato secondo tra gli artisti più ascoltati negli anni dieci.