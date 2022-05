Edith Bruck chi è, dove è nata, età, marito, figli, vita privata, Auschwitz, libri e carriera

Chi è Edith Bruck: dove è nata, età, marito, figli, vita privata, Auschwitz, libri e carriera della scrittrice ospite oggi, 6 maggio, di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è nata, età e biografia di Edith Bruck

E’ nata a Tiszabercel, in Ungheria il 3 maggio 1931 (età 91 anni). E’ nata in una famiglia ebrea e sin da bambina ha avuto modo di conoscere l’ostilità e le discriminazioni. Nel 1944, a soli tredici anni, è stata deportata nel campo di sterminio di Auschwitz e poi successivamente trasportata in altri campi come Dachau e Bergen-Bielsen. Proprio in quest’ultimo venne liberata, insieme alla sorella, nell’aprile del 1945.

Dopo aver fatto ritorno in Ungheria si sposta prima in Cecoslovacchia e successivamente in Israele dove, per evitare il servizio militare, si sposa e prende il cognome ‘Bruck’ ( Il suo cognome da nubile è Steinscheriber). Nel 1954 decide di trasferirsi in Italia, a Roma.

La carriera

Esordisce come scrittrice nel 1959 con l’opera “Chi ti ama così”. E’ stata anche sceneggiatrice di alcuni film, tra questi: ‘Andremo in città’, ‘Fotografando Patrzia’, ‘Per odio, per amore’, ‘Anita B’. Nel novembre 2018, ha ricevuto la laurea ad honorem in ‘Informazione, Editoria e Giornalismo’ dall’Università di Roma Tre. Nel 2019, invece, ha ricevuto lo stesso trattamento presso l’Università di Macerata, dove le viene consegnata la laurea ad honorem in Filologia Moderna.

Nel febbraio 2021, Papa Francesco, ha fatto visita a Edith Bruck e ha dichiarato: “Sono venuto qui da lei per ringraziarla della sua testimonianza e rendere omaggio al popolo martire della pazzia del populismo nazista e con sincerità le ripeto le parole che ho pronunciato dal cuore allo Yad Vashem e che ripeto davanti ad ogni persona che come lei ha sofferto tanto a causa di questo: perdono, Signore, a nome dell’umanità”.

Marito, figli e vita privata di Edith Bruck

E’ stata sposata con il giornalista e regista Nelo Risi, fratello minore del regista Dino. I due, che si conobbero nel 1957, si sposarono nel 1966 a Roma. Colpito da un morbo degenerativo, Nelo Risi morì il 17 settembre 2015. Pare che la coppia non abbia mai avuto figli. Non ci sono notizie a tal proposito.