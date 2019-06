ROMA – E’ morta per un cancro alle ovaie Edith González, 54 anni, star delle soap opera messicane conosciuta in Italia per il suo ruolo di Beatrice in “Cuore Selvaggio”. Soap che nel 1995 vinse anche un Telegatto.

Una carriera tra cinema e tv, quella di Edith González, con 26 film e oltre 30 telenovelas. A 14 anni l’attrice aveva recitato in “Anche i ricchi piangono”.

“La sua morte – ha detto la famiglia in un comunicato – è stato il risultato di un improvviso deterioramento della salute derivante da una recidiva del cancro diagnosticato tre anni fa”.

La González scoprì di avere un tumore alle ovaie nel 2016.

“La tua luce continuerà a brillare nei nostri cuori” si legge sulla pagina Facebook del suo fan club italiano.

L’attrice lascia una figlia di 14 anni, nata dalla relazione clandestina con il senatore Santiago Creel, che all’epoca della love story con l’attrice era sposato.