Edoardo De Angelis chi è: età, moglie, figli, canzoni, Lella, vita privata e carriera del cantautore romano. Cantautore ma anche poeta, De Angelis è stato un vero e proprio paroliere della propria generazione. Ma quanti conoscono davvero la sua vita privata?

Dove e quando è nato: età di Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis è nato a Roma il 24 dicembre 1945. Allo stato attuale ha dunque quasi 76 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno.

Moglie, figli, famiglia: vita privata di Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis è molto riservato sulla sua vita privata. Non si sa se ha mogli e figli. Sappiamo che, fin dagli anni del liceo classico, inizia ad interessarsi di musica ed impara a suonare la chitarra; in questo periodo con Stelio Gicca Palli, suo compagno di scuola alle medie (e futuro avvocato), forma il duo Edoardo e Stelio, e compone le prime canzoni.

Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Lettere, specializzandosi poi in etnologia; nel frattempo inizia ad esibirsi con l’amico in numerosi locali della capitale, fino ad approdare al Folkstudio, dove riscuote un particolare successo una canzone, Lella: cantata in dialetto romanesco, narra la storia di un uomo che racconta ad un amico di quando, quattro anni prima, ha ucciso la sua amante, Lella, la moje de Proietti er cravattaro, quello che c’ha er negozio su ar Tritone, che voleva lasciarlo proprio l’ultimo giorno dell’anno.

Lella (testo): le canzoni di Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis è diventato famoso soprattutto per il brano Lella, del quale molti cantanti hanno realizzato delle cover. Per la sua discografia completa rimandiamo alla pagina Wikipedia.

Ecco invece il testo di Lella:

Te la ricordi Lella quella ricca

La moje de Proietti er cravattaro

Quello che cia’ er negozio su ar Tritone

Te la ricordi te l’ho fatta vede

Quattr’anni fa e nun volevi crede

Che ‘nsieme a lei ce stavo proprio io

Te la ricordi poi ch’era sparita

E che la gente e che la polizia

S’era creduta ch’era annata via

Co’ uno co’ più sordi der marito…

E te lo vojo di’ che so’ stato io

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto

E Te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’

Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te

Je piaceva anna’ ar mare quann’è inverno

Fa’ l’amore cor freddo che faceva

Però le carze nun se le tojeva

A la fiumara ‘ndo ce sta er baretto

Tra le reti e le barche abbandonate

Cor cielo griggio a facce su da tetto

Na matina ch’era l’urtimo dell’anno

Me dice co’ la faccia indifferente:

Me so stufata nun ne famo gnente

E tireme su la lampo der vestito…

E te lo vojo di’ che so’ stato io

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto

E te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’

Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te

Tu nun ce crederai nun ciò più visto

l’ho presa ar collo e nun me so’ fermato

che quann’è annata a tera senza fiato…

Ner cielo da ‘no squarcio er sole è uscito

e io la sotterravo co’ ‘ste mano

attento a nun sporcamme sur vestito.

Me ne so’ annato senza guarda’ ‘ndietro

nun ciò rimorsi e mo’ ce torno pure

ma nun ce penso a chi ce sta la’ sotto…

io ce ritorno solo a guarda’ er mare…

E te lo vojo di’ che so’ stato io

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto

E te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’

Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te?