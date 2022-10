Edoardo Donnamaria chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Grande Fratello VIP, Forum. Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è in onda questa sera 10 ottobre su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è nato a Roma il 16 gennaio del 1994. Ha 28 anni. Dopo aver avuto un periodo da lui stesso definito turbolento al liceo, si è trasferito a Milano per studiare Giurisprudenza. Nel 2018 si è laureato, anche se nel frattempo aveva già cominciato a lavorare per Forum su Rete4. Contemporaneamente ha coltivato la passione per la radio, lavorando per esempio a Rtl 102.5. Nel 2017 entra a far parte del cast di Forum, programma di Barbara Palombelli. Donnamaria lavora anche a Radio Zeta. Nel 2022 intraprende la sua prima esperienza all’intenro di un reality, entrando nel cast del Grande Fratello VIP 7, condotto da Alfonso Signorini.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Edoardo Donnamaria

Non si hanno notizie precise sulla vita sentimentale di Edoardo. Nel 2021 si vociferava di un possibile flirt con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro. Voci rinforzate dal fatto che Ciavarro e Donnamaria sono colleghi di Forum. Al momento sembra essere single. Profilo Instagram: @drojette77.7.

Donnamaria ha una passione per i tatuaggi: per esempio ha tatuato il viso di Goku, il personaggio di Dragon-ball, sul bicipite. Ama gli animali, soprattutto i cani. Pratica sport e gli piace soprattutto il calcio.