Edoardo Donnamaria chi è, età, Instagram, fidanzata, laurea, Forum, vita privata, curiosità. E’ diventato un volto noto per il telespettatori di Forum, su Rete4. Ma quanti conoscono la vita privata di Edoardo?

Dove e quando è nato, età, la biografia di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è nato a Roma nel 1994. Allo stato attuale ha dunque 27 anni. Non si conosce l’esatta data di nascita, né altri elementi inerenti alla sua biografia e alla sua famiglia. Di conseguenza, non sappiamo di che segno zodiacale sia.

Fidanzata, Instagram, la vita privata di Edoardo Donnamaria

Non si hanno notizie precise sulla vita sentimentale di Edoardo. L’anno scorso si vociferava che avesse un flirt con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro. Voci rinforzate dal fatto che Ciavarro e Donnamaria sono colleghi di Forum.

Nel periodo estivo, sul profilo ufficiale su Instagram di Edoardo comparivano numerose storia in compagnia di Ciavarro. Nel frattempo, anche Micol postava materiale che la immortalava insieme al cognato. E tanto è bastato a far parlare le malelingue, ma conferme ufficiali non sono mai arrivate né in un senso né nell’altro.

Come è facile immaginare, Edoardo è molto attivo sui social: ecco il suo profilo ufficiale su Instagram.

Scuola, laurea, radio, Forum

Dopo aver avuto un periodo da lui stesso definito turbolento al liceo, si è trasferito a Milano per studiare Giurisprudenza. Nel 2018 si è laureato, anche se nel frattempo aveva già cominciato a lavorare per Forum su Rete4. Contemporaneamente ha coltivato la passione per la radio, lavorando per esempio a Rtl 102.5.

Tatuaggi, animali, curiosità di Edoardo Donnamaria

Ha una passione per i tatuaggi: per esempio ha tatuato il viso di Goku, il personaggio di Dragon-ball, sul bicipite. Ama gli animali, soprattutto i cani. Pratica sport, gli piace soprattutto il calcio.