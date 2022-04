Edoardo Ferrario chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, fratello Mostro, Instagram, vita privata. Uno dei comici più noti della tv italiana degli ultimi anni, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza, titolo di studio, la biografia di Edoardo Ferrario

Edoardo Ferrario è nato a Roma l’11 maggio 1987. Allo stato attuale ha dunque 34 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. Non sappiamo nulla sul suo peso e sulla sua altezza.

Ha frequentato il liceo Mamiani e si è laureato in Giurisprudenza presso l’università Roma Tre di Roma. Nel 2012 Sabina Guzzanti lo chiama a far parte del cast fisso e come collaboratore ai testi di Un, Due, Tre, Stella! su La7.

Moglie, fidanzata, figli, fratello Mostro, Instagram, la vita privata di Edoardo Ferrario

Non sappiamo molto della sua vita privata perché non ne parla né in televisione, né sui social network. L’unica cosa che si sa è che in alcune foto postate compare una ragazza di nome Cecilia. Non sappiamo se sia la fidanzata o solo un’amica. E’ nota, invece, l’identità di suo fratello che è il rapper Mostro. Ha un account ufficiale su Instagram.

La carriera di Edoardo Ferrario

Come scrive Wikipedia, nel 2016 scrive, dirige ed interpreta la web serie Post-Esami, sempre su YouTube, che segue le vicende dei protagonisti della prima stagione, e prosegue il suo lavoro a Radio 2 nella conduzione del programma I sociopatici con Andrea Delogu e Francesco Taddeucci.

Da marzo del 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio su Rai 2 e si esibisce nel suo nuovo spettacolo di stand up comedy Edoardo Ferrario Show.

Nel 2019 è il primo stand up comedian italiano ad avere un Comedy Special su Netflix con il suo spettacolo Temi caldi registrato dal vivo al Santeria Social Club di Milano e prodotto da Dazzle in collaborazione con Aguilar. Dal giugno 2020 è online su RaiPlay il suo nuovo special di stand up comedy Diamoci un tono.

Inoltre esce per Mondadori il suo primo libro Siete persone cattive – Storie comiche di mostri italiani. Sempre per RaiPlay, a partire dal settembre 2020 realizza in esclusiva Paese Reale, un programma con puntate a cadenza settimanale. Dal dicembre 2020, insieme al collega comico Luca Ravenna, conduce il podcast settimanale Cachemire – Un podcast morbidissimo.