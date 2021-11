Edoardo Ferrario chi è: moglie, figli, fratello Mostro, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Edoardo Ferrario: moglie, figli, fratello Mostro, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Edoardo è tra gli ospiti della puntata odierna di Comedy Show, in seconda serata su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Edoardo Ferrario

E’ nato nel 1987 e ha 40 anni. E’ nato l’undici maggio del 1987. Edoardo Ferrario è un comico, imitatore e personaggio televisivo italiano, dal 2016 al 2019 nel cast di Quelli che il calcio. Non sappiamo nulla sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie, i figli, la vita privata di Edoardo Ferrario

Non sappiamo nulla della sua vita privata perché non ne parla né in televisione, né sui social network. Comunque, stando a quanto diffuso dalle riviste specializzate in gossip, in questo momento non dovrebbe essere impegnato. E’ nota, invece, l’identità di suo fratello che è il rapper “Mostro”.

La carriera di Edoardo Ferrario

Come scrive Wikipedia, nel 2016 scrive, dirige ed interpreta la web serie Post-Esami, sempre su YouTube, che segue le vicende dei protagonisti della prima stagione, e prosegue il suo lavoro a Radio 2 nella conduzione del programma I sociopatici con Andrea Delogu e Francesco Taddeucci.

Da marzo del 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio su Rai 2 e si esibisce nel suo nuovo spettacolo di stand up comedy Edoardo Ferrario Show.

Nel 2019 è il primo stand up comedian italiano ad avere un Comedy Special su Netflix con il suo spettacolo Temi caldi registrato dal vivo al Santeria Social Club di Milano e prodotto da Dazzle in collaborazione con Aguilar. Dal giugno 2020 è online su RaiPlay il suo nuovo special di stand up comedy Diamoci un tono.

Inoltre esce per Mondadori il suo primo libro Siete persone cattive – Storie comiche di mostri italiani. Sempre per RaiPlay, a partire dal settembre 2020 realizza in esclusiva Paese Reale, un programma con puntate a cadenza settimanale. Dal dicembre 2020, insieme al collega comico Luca Ravenna, conduce il podcast settimanale Cachemire – Un podcast morbidissimo.