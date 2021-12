Edoardo Leo chi è: età, dove e quando è nato, vita privata, figli, moglie, Lasciarsi un giorno a Roma. L’attore e regista è ospite a Propaganda Live questa sera su La7.

Età, dove e quando è nato: la biografia di Edoardo Leo

Edoardo Leo nasce a Roma il 21 aprile del 1972 (49 anni) sotto il segno del Toro. Ha studiato all’università e nel 1999 si è laureato con il massimo dei voti in Lettere all’Università La Sapienza di Roma. Da bambino voleva fare l’insegnante. La sua grande passione l’ha spinto verso il cinema. Il suo primo provino è nato quasi per caso: Edoardo arrivò impreparato, in ritardo e senza alcuna esperienza. La notorietà è poi arrivata durante la terza e quarta stagione della fiction cult Un medico in famiglia.

Moglie e figli, la vita privata di Edoardo Leo

Edoardo Leo è sposato con Laura Marafioti, cantante e musicista conosciuta con lo pseudonimo La Elle. Edoardo è papà di Francesco e Anita. La loro età non è nota inquanto Edoardo non ama molto raccontare aspetti della sua vita privata.

Edoardo e Laura si sono sposati nei primi anni 2000, ma erano fidanzati già da tempo. La coppia anche la vita lavorativa: Laura, infatti, ha partecipato con le sue musiche alla colonna sonora del film Buongiorno Papà diretto proprio da Edoardo e grazie al quale ha vinto il premio Miglior canzone originale.

Il suo legame con Roma

“Il legame con Roma è forte. E’ il posto dove sono nato, dove vivo e poi Roma è al centro di tutta una serie di progetti che ho portato avanti” ha dichiarato l’attore a GPMagazine. Edoardo ancora oggi ci vive insieme alla sua famiglia. Sulla sua biografia online, Leo scrive: “In un’altra vita penso di essere stato un pellerossa… ma sempre romanista”.

La carriera di Edoardo Leo in breve

Nel 1995 debutta come attore sul piccolo schermo ne La luna rubata. Due anni dopo è al cinema nel film La classe non è acqua diretto da Cecilia Calvi. Fra i suoi maggiori successi ci sono Tutta colpa di Freud, Smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti e Non ci resta che il crimine.

Come regista ha diretto Noi e la Giulia, Che vuoi che sia e Basta credere. Ha vinto un David di Donatello per Noi e la Giulia, 3 Nastri d’Argento e 1 Globo d’oro. Ha anche diretto alcuni videoclip tra cui uno per Francesco Renga.

Edoardo Leo, progetti attuali: Ti racconto una storia e Lasciarsi un giorno a Roma

Edoardo Leo è in queste settimane all’Auditorium Parco della Musica di Roma con Ti racconto una storia, letture serie e semiserie. Si tratta di un reading-spettacolo che raccoglie letture, pensieri e suggestioni dell’attore romano ormai giunto ad una carriera ventennale.

Il 1 gennaio, Sky Cinema Uno trasmetterà in prima visione Lasciarsi Un Giorno A Roma, il suo nuovo film. L’attore e regista ne è anche protagonista insieme a Marta Nieto, Stefano Fresi e Claudia Gerini. La pellicola è un’emozionante commedia sentimentale che racconta la difficoltà del separarsi dopo un lungo rapporto d’amore.