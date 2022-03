Edoardo Pesce chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Edoardo Pesce: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Pesce è tra i partecipanti alla puntata odierna dei Soliti Ignoti, dalle ore 20:30 su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Edoardo Pesce

L’attore è nato a Roma il 12 Settembre 1979, quindi ha 42 anni. E’ alto 185 cm per un peso forma di 75 kg. Stasera sarà l’ospite dei Soliti Ignoti su Rai 1.

La moglie e i figli, la vita privata di Edoardo Pesce

Abbiamo molte informazioni sulla sua carriera di attore ma non sappiamo niente della sua vita privata perché la custodisce gelosamente. In ogni caso, non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli. Dovrebbe essere impegnato sentimentalmente con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

La carriera di Edoardo Pesce

La notorietà arriva con le due stagioni di Romanzo criminale – La serie (2008-2010), nella quale interpreta Ruggero Buffoni. Sempre nello stesso anno lavora nel film 20 sigarette di Aureliano Amadei.

Come scrive Wikipedia, nel 2018 interpreta il ruolo di Giovanni Brusca nella serie Il cacciatore e viene scelto da Matteo Garrone come coprotagonista del film Dogman, film ispirato al caso del Canaro della Magliana e presentato in concorso ufficiale al Festival di Cannes: per quest’ultima interpretazione vince il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il 27 marzo 2019 il David di Donatello come miglior attore non protagonista.