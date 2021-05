Chi è Edoardo Ponti età, altezza, moglie Sasha Alexander, figli, vita privata, La vita davanti a sé, vero nome, biografia e carriera del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Il suo film, film La vita davanti a sé, è candidato ai David di Donatello.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Edoardo Ponti

Il regista è nato a Ginevra, in Svizzera, il 6 gennaio 1973 (età 48 anni). Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza. Ma sappiamo che non utilizza alcun nome d’arte. E’ noto con il suo nome di battesimo. Come detto, Ponti è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.

La moglie Sasha Alexander, i figli: vita privata di Edoardo Ponti

È sposato con l’attrice Sasha Alexander dalla quale ha avuto due figli: Lucia Sofia nel 2006 e Leonardo Fortunato nel 2010. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare di cinema e dei suoi prossimi progetti professionali.

Edoardo Ponti è il figlio di Sophia Loren, una vita nel cinema

Figlio di Carlo Ponti e Sophia Loren, esordisce all’età di 11 anni nel film Qualcosa di biondo, recitando assieme alla madre.

Si laurea nel 1994 in letteratura inglese e scrittura creativa alla University of Southern California e tre anni dopo consegue un master in regia e produzione cinematografica.

Come scrive Wikipedia, nel 1995 debutta in teatro producendo e dirigendo La lezione di Eugène Ionesco, l’anno seguente mette in scena la trilogia Griffin & Sabine di Nick Bantock.

Dopo essere stato l’assistente personale di Michelangelo Antonioni, nel 1998 realizza il suo primo cortometraggio, Liv, e nel 2002 dirige il primo lungometraggio, Cuori estranei, in cui una della protagoniste è sua madre, alla sua centesima interpretazione.