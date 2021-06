Edoardo Vianello chi è, età, dove e quando è nato, moglie, la morte della figlia, vita privata

Chi è Edoardo Vianello, età, dove e quando è nato, moglie, la morte della figlia, vita privata. Edoardo Vianello è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Edoardo Vianello

Edoardo Vianello è nato a Roma il 24 giugno del 1938 e ha 83 anni di età. Figlio del poeta futurista veneto Alberto Vianello, che era cugino dell’attore Raimondo Vianello, nato e cresciuto nel quartiere romano di San Giovanni, da bambino inizia a suonare la fisarmonica. Studente di ragioneria, suona la chitarra in alcune orchestre, esibendosi come musicista in qualche locale della sua città.

Il debutto come cantante avviene il 22 aprile 1956, quando Edoardo Vianello si presenta in pubblico, in occasione di uno spettacolo allestito dagli alunni dell’Istituto di ragioneria al Teatro Olimpico di Roma. La prima partecipazione televisiva importante è Studio Uno, il celebre show con Mina, Don Lurio e le Gemelle Kessler, dove il 4 novembre 1961 lancia quello che sarà il suo primo grande successo Il capello. Nell’estate del 1962 Pinne fucile ed occhiali e Guarda come dondolo ne segnano l’affermazione definitiva, sia come compositore che come cantante. Nell’estate del 1963 ottiene altri due grandi successi discografici personali con Abbronzatissima e I Watussi.

Moglie, figli e vita privata di Edoardo Vianello

Per quanto riguarda la sua vita privata, Edoardo Vianello si è sposato nel 1967 con la collega Wilma Goich con la quale ha avuto una figlia, Susanna. Susanna. Decide quindi, insieme alla moglie, di fondare la casa discografica Apollo, nel 1969, con la quale lancia i Ricchi e Poveri. Negli anni settanta assieme alla moglie Wilma forma il duo musicale I Vianella. Inizialmente hanno un grande successo ma poi, separatosi dalla Goich, riprende la carriera solista. Nel 1980 si sposa per una seconda volta con Vania, e diventerà padre di Alessandro Alberto. Si sposa poi per la terza volta nel 2006 con Elfrida Ismolli.

Edoardo Vianello e la morte della figlia Susanna

Susanna Vianello è morta recentemente per colpa di un tumore improvviso ed aggressivo che l’ha portata via in poco più di un mese. Aveva solamente 49 anni. Edoardo Vianello ha spiegato come l’unico modo di andare avanti sia quello che di fingere. Questo il racconto straziante di Edoardo Vianello a Storie Italiane: “Morte inaspettata perché non c’erano stati segnali. Non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così sulla mia vita. Io la sento sempre con me, provo a farla sembrare una cosa raccontata dagli altri ma non avvenuta”.

“Noi avevamo l’occasione di vederci e sentirci sempre per le partite di calcio – commenta Vianello, lei era romanista come me. Trovavamo sempre l’occasione per vederci una o due volte la settimana, pranzare insieme. C’è stato veramente un cambiamento rivoluzionario nella mia vita e faccio finta che sia tutto come prima. E’ una cosa che poi è coincisa con la pandemia e faccio finta che sia tutta colpa della pandemia e che non sia successo niente, è l’unico modo per sopravvivere”.