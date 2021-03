Eduardo Scarpetta chi è, Carosello Carosone, età, fidanzata e vita privata del giovane attore

Chi è Eduardo Scarpetta, età, fidanzata, vita privata e carriera del giovane attore protagonista di “Carosello Carosone”, il film tv in onda questa sera, giovedì 18 marzo, in prima serata su RaiUno. Il film parla ovviamente del grande musicista e cantautore napoletano Renato Carosone. Autore di brani leggendari e famosi in tutto il mondo come “Tu vuo’ fa’ l’americano” e “Torero”.

Il film con protagonista Eduardo Scarpetta è realizzato a cent’anni dalla nascita di Carosone (venne al mondo il 3 gennaio 1920 a Napoli) e a venti dalla sua morte (20 maggio 2001). Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani.

Eduardo Scarpetta, età e biografia

Eduardo Scarpetta nasce a Napoli il 14 aprile del 1993 e ha quasi 28 anni di età. Il suo nome e il suo cognome sono gli stessi del trisavolo, uno dei più famosi attori italiani di fine ‘800. Eduardo Scarpetta che in passato ha lasciato la sua Napoli per andare a studiare a Roma. Oggi è tornato nella sua città ed è riuscito a sbarcare anche al cinema e in una fiction. Sul grande schermo lo abbiamo visto infatti nel 2018 nel cast del film Capri Revolution; per quanto riguarda la tv, ha lavorato nel cast de L’amica geniale.

La vita privata di Eduardo Scarpetta

Della vita privata di Eduardo Scarpetta si conosce davvero poco, questo perché il giovane attore fuori dal mondo dello spettacolo è molto riservato, non si sa quindi se abbia una fidanzata o se sia single. Per mettere da parte ulteriori esperienze professionali agli inizi della sua carriera Eduardo Scarpetta ha fatto anche l’animatore nei villaggi turistici. Il richiamo del teatro però è sempre stato molto forte: ha recitato in moltissime opere, tra cui il recente allestimento di Filumena Marturano per la regia di Liliana Cavani (l’attore interpretava uno dei figli della protagonista).

Eduardo Scarpetta e Carosone

“Lui è una leggenda, un mito – ha detto l’attore all’Ansa -. È la storia della sua vita. Ma il film è un omaggio molto musicale ad un artista eterno, geniale”. Come viene ricordato? “Dai 17 anni di Carosone quando si diploma a Napoli in pianoforte al conservatorio di San Pietro a Majella, fino ai 39, con il ritiro dalle scene. Lui si è reso conto di essere arrivato al massimo. Ne faccio anche un discorso filosofico: quando ha intuito che sarebbe arrivato il rock ‘n roll a mio parere ha pensato di fare un passo indietro. Oggi invece è immortale, molti, caso unico, cantano a memoria le sue canzoni e non conoscono il nome. Talento a parte, grande influenza l’ha avuta il periodo in Africa, dove ha conosciuto Lita Levidi (Ludovica Martino) che diventa sua moglie, ed ha riconosciuto il figlio”.