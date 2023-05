Edwige Fenech, chi è l’attrice cult della commedia sexy all’italiana

Edwige Fenech, sopratutto negli anni Settanta, ha raggiunto un grande successo come attrice, legando il suo nome al cinema di genere come il giallo e la commedia sexy all’italiana. Ma la sua carriera è andata oltre il cinema, lavorando in diverse occasioni anche in televisione. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Edwige Fenech

Edwige Fenech è nata il 24 dicembre del 1948 ad Annaba, nell’allora Algeria francese. Ha 74 anni. Nasce da padre maltese e madre italiana originaria di Acate, in provincia di Ragusa. Si trasferisce a Nizza, in Francia, dove frequenta il liceo e studia danza e medicina. Nel 1967 partecipa al concorso di bellezza Lady France, vincendolo. Partecipa poi a Lady Europa, dove si classifica terza. Ottiene in seguito un ruolo da protagonista per il film Samoa, regina della giungla. Si trasferisce in Italia con la madre.

Compagni, figlio e vita privata dell’attrice

L’attrice, per undici anni, ha avuto una relazione con il regista e produttore Luciano Martino. Si lega poi all’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. L’attrice ha un solo figlio, Edwin, nato nel 1971. La paternità del figlio è stata più volte oggetto di gossip. L’attrice aveva attribuito la paternità di Edwin all’attore Fabio Testi, con il quale ha avuto una relazione di circa tre anni. La stessa Fenech ha poi smentito la cosa, senza però rivelare mai l’identità del padre.

La carriera di Edwige Fenech

Il 1972 è l’anno della svolta per l’attrice, recitando da protagonista nel film Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda di Mariano Laurenti. Da quel momento l’attrice recita in molti film appartenenti alla cosiddetta commedia sexy all’italiana. Oltre che nelle commedie, negli anni Settanta l’attrice è anche presente in diversi film di genere thriller e horror. Negli anni Ottanta la Fenech lavora anche in televisione in programmi come Azzurro e Risatissima.

