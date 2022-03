Edy Angelillo chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, film, carriera e biografia

Chi è Edy Angelillo: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, film, carriera e biografia dell’attrice oggi, lunedì 7 marzo, ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Edy Angelillo

E’ nata a Venezia il 7 settembre del 1961 (età 60 anni). E’ figlia d’arte. I suoi genitori sono Franco e Regina, una coppia varietà che ha lavorato in dancing, piano bar e hotel, girando tutto il mondo. Fin da giovanissima ha studiato mimo, danza e recitazione, debuttando nel mondo dello spettacolo nel 1979, quando aveva solo 18 anni. Il programma che le ha fatto da trampolino di lancio proprio quell’anno è stato Domenica In, in cui ha ricoperto il ruolo di ragazza del mese. Nello stesso periodo ha esordito come cantante, incidendo Lontana e irraggiungibile/Senza confini, ed è stata scelta come ballerina nel Ratataplan da Maurizio Nichetti.

La carriera

La svolta è arrivata quando nel 1982 ha recitato nel film In viaggio con papà, film con Alberto Sordi e Carlo Verdone. In seguito ha preso parte ad altri film, come Madonna che silenzio c’è stasera e La bruttina stagionata, di Anna di Francisca, per il quale ha ottenuto la candidatura al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Nel 1981 ha inciso un altro singolo, dal titolo Per una storia in più/Un po’ su. Nel 1984 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, anche se è diventata famosa in tv solo nel 1998, quando ha ricoperto i panni di Irene nella prima stagione della fiction Un medico in famiglia. Successivamente ha recitato in molte altre fiction tv: Le madri, Padri, Amanti e segreti, Don Matteo 4, Una sera d’ottobre, Provaci ancora prof 2, Cugino e cugino, Professione fantasma, Giorni da leone, Il veterinario, Sweet India, Fresco Fresco e Zanzibar.

Marito, figli e vita privata di Edy Angelillo

Sulla sua vita privata non si sa molto, a parte il fatto che un figlio di nome Andrea, che ha 21 anni. Non si sa se è sposata. Per il resto c’è molto riserbo intorno alla vita che conduce al di fuori delle scene.