Grande Fratello, Alberto Mezzetti rifiuta Aida Nizar: "Non c'è..."

ROMA – Alberto Mezzetti rifiuta, almeno davanti a tutti, Aida Nizar. E lei se la prende: “Non è quello che hai detto. Davanti alle persone sei un altro, ma non me ne importa. Hai fatto una brutta figura e non sai cosa dici. Non potresti mai essere un uomo che mi fa impazzire; sei troppo semplice”.

E Alberto sottolinea come lei abbia frainteso: “Ti ho mai detto che mi piaci? Non potresti venire a letto con me perché tra di noi non c’è attrazione. Io voglio essere semplice e ho scelto di non fidanzarmi”.

Alberto Mezzetti sembrava l’unico ad essersi avvicinato a Aida. Ora però sembra che anche il 34enne voglia prendere le distanze dalla spagnola.

