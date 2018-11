ROMA – Intervistata da Barbara D’Urso, ospite di “Pomeriggio 5”, Ela Weber si è detta amareggiata per le voci sulla sua presunta omosessualità:

“Sono molto amareggiata. Sono uscita dal Grande Fratello e leggo sui giornali che c’è una lesbica nella casa. Chi è? L’amore saffico di Ela Weber per Jane Alexander. Come si permette la gente di parlare la solidarietà femminile per scambiarla per omosessualità?”.

E ancora: “L’offesa – spiega Ela Weber – non è dire che sei una lesbica, ma dire che hai un amante – uomo o donna – con un marito a casa”.

“Già in passato – dice – mi capitò una cosa del genere e ho avuto conseguenze sul lavoro”. A questo punto Barbara D’Urso ha cercato di calmarla: “E allora pensa quanto erano scemi i tuoi capi. Ti puoi arrabbiare se ipotizzano che tu abbia un amante, uomo o donna che sia, perché hai un marito a casa. Ma non per altro…”.