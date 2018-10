ROMA – Ela Weber , l’ex “sellerona” di Tira e Molla, sarebbe invaghita di Jane Alexander. Stando a quanto riporta la rivista di gossip e tv 361magazine, infatti, “in passato Ela non ha fatto mistero di frequentare uomini e donne e la sua sessualità non è stata un tabù”.

E in questi giorni potrebbe essersi invaghita proprio della coinquilina della casa del Grande Fratello Vip (che a sua volta, però, è invaghita dell’inquilino Elia Fongaro).

Chi è Ela Weber

Ela Weber, meglio nota come la “Sellerona” (così la soprannominò Paolo Bonolis in virtù della sua statura importante), è entrata nella Casa appena una settimana fa, con un mese di ritardo rispetto agli altri inquilini, e accompagnata dalle altre due new entry Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

Cinquantadue anni, la showgirl tedesca naturalizzata italiana torna al genere reality a 10 anni dalla sua ultima esperienza. E’ già stata protagonista dell’ ‘Isola dei Famosi’ targata Rai 2, mentre già nel 2004 era tra i volti de ‘La Fattoria’ in onda su Italia 1. Dal 2009 è legata al marito Andrea Bonacci.