Elba Prescoli la tifosa pazza del Barcellona e di Messi foto

BARCELLONA (SPAGNA) – I social non hanno dubbi, Elba Prescoli è la tifosa più bella del Barcellona. La Prescoli è molto nota in Spagna, nella sua vita si occupa di varie cose: è un’attrice, è una modella di livello internazionale, è una imprenditrice ed è una conduttrice televisiva. Oltre a tutto questo, è anche una influencer visto che vanta quasi 125mila follower su Instagram (per non contare quelli sugli altri social network).

Elba Prescoli non è solamente una tifosa del Barcellona ma è anche una fan sfegata di Lionel Messi. Quindi sarà contenta del fatto che il suo giocatore del cuore è tornato in Nazionale, dopo la squalifica rimediata in Coppa America, e ha subito deciso la super sfida di Riyad contro il Brasile.

Messi si era fatto parare il rigore da Alisson Becker ma poi è stato veloce a segnare su ribattuta. Nel corso di questa amichevole, si è fatto male il calciatore della Juventus Alex Sandro.