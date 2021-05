Elena Cattaneo chi è, età, altezza, marito Enzo Pirola, figli, vita privata, malattia di Huntington, vero nome, biografia e carriera della farmacologa, biologa, accademica e senatrice italiana. Elena sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Elena Cattaneo

La Cattaneo è nata il 22 ottobre 1962 (età 58 anni), Milano. Elena Cattaneo è una farmacologa, biologa, accademica e senatrice italiana. Nota per i suoi studi sulla malattia di Huntington e per le sue ricerche sulle cellule staminali, è stata nominata senatrice a vita il 30 agosto 2013. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

Il marito Enzo Pirola, i figli: vita privata di Elena Cattaneo

La Cattaneo è sposata con Enzo Pirola e ha due figlie. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce parlare della sua professione.

Elena Cattaneo e gli studi sulla malattia di Huntington

Come detto, è nota per i suoi studi sulla malattia di Huntington e per le sue ricerche sulle cellule staminali. La malattia di Huntington, o corea di Huntington, è una malattia genetica neurodegenerativa che colpisce la coordinazione muscolare e porta a un declino cognitivo e a problemi psichiatrici.