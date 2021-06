Chi è Elena D’Amario, dove vive, età, famiglia, amori della ballerina sbocciata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’intervista a Elena D’Amario andrà in onda nella puntata di sabato 5 giugno a Verissimo – Le Storie, che raccoglie il meglio dell’ultima edizione del talk show condotto da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Elena D’Amario

Elena D’Amario nasce a Pescara il 17 giugno del 1990, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 31 anni ed è alta 170 cm, pesa 52 kg.

Ad appena sei anni Elena inizia a studiare danza classica e ne farà la passione della vita. Il debutto in televisione arriva nel 2008 quando partecipa al programma televisivo Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita Dalla Chiesa. Elena D’Amario è stata la vincitrice del talent show.

Successivamente entra a far parte come allieva nella scuola di Amici, fortemente voluta dal coreografo Steve la Chance. Arriva al serale con la squadra dei blu e a un passo dalla finale.

In una delle puntate ha avuto l’onore di ballare con due componenti della Parsons Dance Company, e David Parsons, suo fondatore, ha deciso di farla entrare nella sua compagnia, dove è stata una delle ballerine fino al 2019.

Dopo essersi trasferita a New York e aver girato il pianeta con tour mondiali, Elena D’Amario torna ad Amici ed è una delle coreografe della trasmissione.

Enrico Nigiotti, Michele Morrone: gli amori e la vita privata di Elena D’Amario

Ad Amici Elena D’Amario è stata legata al compagno di scuola e futuro concorrente di X Factor, Enrico Nigiotti. La coppia è molto amata e molto seguita ed Enrico si auto elimina per consentire a Elena di proseguire. I due però si separano, pur restando in buoni rapporti, a causa del trasferimento di Elena negli Stati Uniti.

Elena D’Amario è stata avvistata anche in compagnia dell’attore Michele Morrone, famoso per il suo ruolo nella fiction Rai “Sirene” e per la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Si è vociferato anche di un flirt con Stefano De Martino smentito da entrambi.

Fino a qualche tempo fa era fidanzata con Alessio La Padula, anche lui ballerino professionista di Amici. Ma anche questa storia pare sia giunta al termine.

Elena D’Amario e Achille Lauro

A febbraio del 2020 Elena D’Amario è performer anche con Achille Lauro, che ha stupito tutta Italia con i suoi effetti speciali al Festival di Sanremo.

Lui nei panni di Gesù Cristo che si abbandona tra le braccia della Madonna, interpretata da D’Amario. Stessa posa della Pietà di Michelangelo, ma ai loro piedi c’è una terza figura, un lupo.

Elena D’Amario ha scritto un libro

Da agosto a novembre del 2020, ospite della nonna Incoronata, 96 anni, a Termoli, Elena D’Amario ha deciso di ricomporre la storia della sua vita in un libro, che si intitola Salto, pubblicato da Mondadori.