Elena Di Cioccio, chi è l’attrice ex inviata del programma Le Iene

Figlia d’arte, Elena Di Cioccio ha iniziato la sua carriera nel mondo della radio, raggiungendo una certa notorietà nazionale come inviata del programma Le Iene. Oggi l’attrice è un volto noto della televisione. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio è nata a Milano il 16 settembre del 1974. Ha 48 anni. E’ figlia del cantante e batterista Franz Di Cioccio, storico membro della band PFM. Durante l’adolescenza si interessa al mondo della musica, esibendosi come cantante rock nei club milanesi. Studia canto, recitazione, doppiaggio. Nel 2001 inizia la sua carriera nel mondo della radio, a Radio Parma, Radio Milano Uno e Radio Roma.

Fidanzato, Hiv, Instagram e vita privata

L’attrice ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti. Durante un’intervista ha raccontato di avere un compagno, del quale però non si hanno informazioni essendo estraneo al mondo dello spettacolo. Profilo Instagram: elenadicioccio.

Nel corso di una recente puntanta de Le Iene, l’attrice ha pubblicamente confessato di essere sieropositiva: “Ciao, sono Elena Di Cioccio e da 21 anni sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta”.

La carriera di Elena Di Cioccio

Nel 2005 l’attrice raggiunge una certa popolarità lavorando come inviata del programma Le Iene. Conduce poi due edizioni del programma Stracult e nel 2009 le viene affidata la conduzione del programma Scorie. L’anno successivo, su LA7d, conduce La Mala EducaXXXion e l’anno successivo debutta come attrice, recitando poi nel film L’industriale di Giuliano Montaldo. Nel 2013 è nel cast del film L’ultima ruota del carro. Nel 2015 è protagonista della serie TV Squadra mobile e nel 2021 prende parte alla serie Nudes diretta da Laura Luchetti.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA DI ELENA DI CIOCCIO