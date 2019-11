Elena Morali ha bestemmiato in diretta? Ecco cosa è successo

ROMA – A Live – Non è la d’Urso uno degli argomenti della serata è il presunto tradimento di Elena Morali. Presunto, e tutto da verificare, tradimento che Elena Morali avrebbe compiuto ai danni del suo fidanzato, il comico Scintilla. Presunto tradimento che la Morali avrebbe realizzato con un personal trainer.

Presente in trasmissione insieme al compagno, al secolo Gianluca Fubelli, la Morali ha continuato a sostenere di non aver mai avuto un flirt con il personal trainer, tal Fabio Rondinelli.

Lui invece, il personal trainer, ha ribadito la sua posizione:

“Non sei la depositaria della verità! Dici che durante il nostro incontro c’era Scintilla, ma io non l’ho mai visto e lui non era con noi mentre passeggiavamo e mi invitavi a fare una vacanza insieme in Calabria – ha spiegato il personal trainer – . Scintilla mi chiama ‘pezzo di mer..’, ma non funziona così: i processi non si fanno in televisione e tu non sei un giudice. A questo punto aspettiamo il confronto!”.

Il messaggio inviato alla Morali e Fubelli dal personal trainer ha fatto infuriare la showgirl.

“Eravamo sotto casa mia, ha pagato per una sponsorizzazione…Ma che ca**o dice! – ha sbottato la Morali – . Non vedo l’ora di vederlo in tribunale e di togliergli tutto quello che la giustizia gli toglierà! Ma non vedo l’ora! Perché non esiste, Cristo Dio!”.

Immediatamente Barbara d’Urso si è resa conto dell’imprecazione della showgirl e l’ha ripresa: “Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia adesso?”. La Morali, ancora con la voce tremante per la rabbia, ha compreso a cosa si riferisse la conduttrice e si è giustificata: “Ho detto Cristo! Non impreco per fortuna”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.