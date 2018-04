ROMA – Elena Morali si sfoga contro Bianca Atzei a Verissimo.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha attaccato l’ex “collega” in Honduras: “Penso ancora che sia una persona falsa, si è smascherata da sola”.

Poi la Morali del suo rapporto con i genitori: “La cosa più bella è che i miei mi hanno di essere orgogliosi di me, è questa la mia vittoria. Sono sempre stati competitivi, volevano farmi fare tutti gli sport, e mi sentivo in difetto perché, a differenza di mia sorella laureata, avevo scelto una carriera nello spettacolo. So però che mi vogliono bene”.

Infine un ricordo della nonna: “Lei è morta il 31 dicembre dello scorso anno, mi hanno chiamata per andare all’Isola nel giorno del funerale. Sono molto credente e so che lei mi è stata e mi è vicina, è a lei che dedico la mia Isola. In Honduras ho scoperto di essere più forte e ho anche smesso di prendere medicine”.