ROMA – Nella seconda puntata dell’Isola dei famosi, come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality, arriverà un nuovo concorrente. A rivelare il nome è il settimanale Chi: in Honduras sbarcherà Elena Morali, ex pupa di La pupa e il secchione.

Sarà lei a solcare le spiagge di Cayos Cochinos in veste di “fantasma”: già, perché il suo compito sarà rubare cibo e utensili agli altri naufraghi, cercando di non farsi sorprendere. L’obiettivo della Morali, insomma, sarà portare gli altri naufraghi dell’Isola alla crisi di nervi.