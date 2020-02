ROMA – La modella e influencer Elena Morale ha ammesso in uno dei salotti di Barbara D’Urso di aver vissuto una relazione a tre: lei, il comico Scintilla e il produttore Daniele Di Lorenzo. Secondo quanto racconta FanPage ed altri siti di gossip, i tre sarebbero stati protagonisti di una lite furibonda per le strade di Milano.

Il fatto sarebbe accaduto verso le 2 di questa notte: mentre si trovavano in Via Meravigli nel pieno centro del capoluogo lombardo, l’influencer e Di Lorenzo avrebbero avuto un acceso scontro.

Alcuni testimoni presenti hanno raccontato che qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Successivamente sul posto sarebbe arrivato anche Scintilla che non sarebbe riuscito a placare la lite. I tre sarebbero stati portati poi in Questura in via Fatebenefratelli a causa di alcune parole grosse che sarebbero state rivolte agli agenti giunti sul posto.

I presenti raccontano di una Morali furibonda che avrebbe continuato ad alzare la voce e sarebbe stata invitata a moderare il linguaggio dai poliziotti. Stando al racconto dei testimoni, sarebbe stato Scintilla a rivolgersi agli agenti con toni eccessivi così da convincere i poliziotti a portare i protagonisti della lite in questura. FanPage racconta però che “non risultano provvedimenti ed ognuno di loro è stato invitato a sporgere denuncia, nel momento in cui ritenesse di farlo, nei confronti degli altri”.

