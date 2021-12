Elena Santarelli chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Bernardo Corradi, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La conduttrice ed ex modella Elena Santarelli è ospite oggi 4 dicembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Elena Santarelli

Elena Santarelli è nata a Latina il 18 agosto del 1981. Ha 40 anni. E’ alta 180 cm. I suoi genitori sono Enrico Santarelli e Patrizia Righetti, sorella del calciatore Ubaldo Righetti. Frequenta il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina per pochi anni e in seguito si trasferisce in un istituto privato in cui si diploma. Muove i primi passi come modella, sfilando per Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e molte altre firme dell’alta moda. Nel 1998 vince il concorso italiano Elite Model Look.

Bernardo Corradi, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Elena Santarelli

La Santarelli conosce l’ex giocatore Bernardo Corradi nel 2006: “Ho trovato la foto di Corradi su un calendario. Quando è finita la mia storia, gli ho mandato un sms e dopo due settimane ci siamo incontrati”, ha rivelato la Santarelli a Pomeriggio Cinque. Corradi e la Santarelli si sposano nel 2014 e hanno due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016. La conduttrice vive a Roma. Profilo Instagram: elenasantarelli.

Nel 2017 la coppia scopre che il figlio Giacomo è affetto da una malattia, rivelatasi poi un tumore: “È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche”, ha spiegato la Santarelli a Verissimo. Il figlio Giacomo guarisce nel 2019 e nello stesso anno la conduttrice pubblica il suo libro Una mamma lo sa.

La carriera di Elena Santarelli

La Santarelli si fa conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di valletta nel programma L’eredità. Nella stagione 2004-2005 partecipa al programma sportivo Stadio Sprint e nel 2005 è una delle concorrenti alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi. Esce poi il suo primo calendario per la rivista Max.

Fa il suo esordio sul grande schermo con i film Vita Smeralda, di Jerry Calà, e Commediasexi, di Alessandro D’Alatri. Nel 2007 entra a far parte dei conduttori di MTV presentando Total Request Live On Tour e Total Request Live. La Santarelli, nel 2010, è la primadonna del talk show Kalispéra, al fianco di Alfonso Signorini.

Tra 2014 e 2015 recita per la prima volta a teatro nella commedia diretta da Alessandro D’Alatri Quando la moglie è in vacanza. Dal 2018 al 2020 prende parte come opinionista fissa assieme a Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi al programma Italia sì, condotto da Marco Liorni.

