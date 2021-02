Elena Santarelli chi è, la malattia del figlio Giacomo, quanti anni ha, chi è suo marito. Chi è l’ospite di questo pomeriggio a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin in cui intervista i suoi ospiti il sabato pomeriggio su Canale 5.

Elena Santarelli è un’attrice e conduttrice. E’ nata a Latina il 18 agosto 1981 ed ha 39 anni. Showgirl ed ex modella, ha partecipato a L’Eredità su Rai Uno, a L’isola dei famosi su Canale 5 e in molte altre trasmissioni di successo.

È legata sentimentalmente dal 2006 all’ex calciatore Bernardo Corradi, che ha sposato il 2 giugno 2014 e con il quale ha avuto due figli, Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016.

Elena Santarelli e dramma del tumore del figlio

Il filgio Giacomo ha dovuto lottare contro un tumore che ora è stato sconfitto. Elena Santarelli ha raccontato il dramma del figlio malato in un’ intervistata da Mara Venier.

A Domenica In Elena Santarelli si era commossa parlando della malattia del figlio, che ha seguito passo passo ogni giorno insieme al marito ed ex calciatore Bernardo Corradi, nella cura contro il cancro.

“Io non sono una super mamma, siamo tutte super mamma in tutti gli ospedali, in tutti i reparti”.

La Santarelli ha raccontato: “Non è che tutti i bambini che affrontano questo percorso siano allettati come pensa la gente, la maggior parte dei bambini che affrontano questa sfida ha energia da vendere, anche perché le chemio dei bambini sono diverse rispetto a quelle degli adulti”.

“E poi i bambini sono puri, hanno un modo di reagire diverso, per mio figlio combattere questa malattia è come combatterne un’altra che si può chiamare varicella o morbillo, dico due nomi a caso”.

“Mi sento una portavoce per la ricerca contro i tumori cerebrali dell’infanzia” aveva detto al termine dell’intervista.

Elena Santarelli e il libro “Una mamma lo sa”

Per raccontare la malattia del figlio, Elena Santarelli ha scritto il libro “Una mamma lo sa” i cui proventi sono andati in beneficenza. Il libro, per la Santarelli è stato una sorta di “veicolo” per dare voce a tutte quelle mamme che hanno affrontato il suo stesso percorso.

Il piccolo Jack è stato colpito da un tumore cerebrale. Nonostante il profondo dramma vissuto, Elena Santarelli ha raccontato in un’intervista a Storie Italiane degli hater che ha dovuto affrontare.

Rivolgendosi alla conduttrice Eleonora Daniele, la showgirl ha raccontato: “Una volta uno mi disse di non ridere perchè tanto il tumore a mio figlio sarebbe tornato. Oppure un altro mi disse che doveva venire a me il tumore”.