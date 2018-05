ROMA – Dopo la malattia del figlio, Elena Santarelli è pronta a tornare in tv. Le cure per il piccolo Giacomo non sono ancora terminate, ma la showgirl romana ha deciso di “rimboccarsi le maniche”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La prima apparizione è prevista per domani, sabato 26 maggio, a Verissimo ma anche in casa Rai sembrano aprirsi grosse porte per la “mamma guerriera”. Secondo indiscrezioni infatti la Santarelli sarebbe in pole position per prendere il posto di Caterina Balivo a Detto Fatto su RaiDue

Come è noto, la Balivo è stata promossa sulla prima rete, dove condurrà un programma pomeridiano subito dopo il Tg, fascia oraria in cui puntualmente prevale la concorrenza di Canale 5. Resta ancora vacante al momento il posto della conduttrice napoletana su RaiDue e in lizza ci sarebbero tre nomi sorprendenti.

Il direttore di RaiDue, Andrea Fabriano sta monitorando le candidature di due attrici Laura Chiatti e Bianca Guaccero. Ma in cima a tutte ci sarebbe proprio Elena Santarelli. Intanto la showgirl, assente dalla tv da mesi, proprio a causa della malattia del figlio Giacomo, è andata a raccontare la sua coraggiosa battaglia nel salotto di Silvia Toffanin.