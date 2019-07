ROMA – Elena Santarelli torna a parlare del tumore del figlio Giacomo a Non Disturbare, il programma condotto da Paola Perego su Rai 1. La showgirl racconta della battaglia accanto al suo piccolo al quale era stato diagnosticato un tumore cerebrale.

Ora che il peggio è passato, Elena Santarelli può sperare in un futuro migliore. “E’ come se si stesse giocando una partita di calcio – dichiara – Il primo tempo l’abbiamo superato, ora ci sono tantissimi piccoli tempi supplementari da vincere. Questo vuol dire che: ok, hai finito di fare tutte le terapie e sei completamente pulito da cellule tumorali, i dottori hanno detto che sei in ‘follow-up’ ma per i prossimi 5 anni e per altri anni seguiranno dei controlli” ha raccontato.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha anche fatto una rivelazione: “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho visto in fotografia. Quando l’ho chiesto all’oncologa mi ha detto: ‘ma sei pazza?!’. Io ho detto si, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo”. “Me lo immaginavo diversamente, era orrendo! Però una volta che l’ho visto mi sono data pace”. Poi, da mamma, rivela l’approccio tenuto con il bambino: “Non gli ho detto che la malattia portasse a gravi conseguenze perché innanzitutto non me l’ha mai chiesto e poi perché un bambino non può andare a dormire con questo pensiero”. (fonte NON DISTURBARE)