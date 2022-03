Elenoire Casalegno chi è, età, altezza, dove e quando è nata, DJ Ringo, figli, Vittorio Sgarbi, fidanzato, vita privata, Instagram, biografia e carriera. La conduttrice ed ex modella Elenoire Casalegno conduce questa sera 31 marzo il programma Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno è nata a Savona il 28 maggio del 1976. Ha 45 anni. E’ alta 180 cm. Diviene nota al pubblico per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, con il quale rimane dal 1993 al 1997. Si trasferisce poi a Ravenna e nel 1994 partecipa ad un concorso per aspiranti modelle. Fa il suo debutto in televisione nel 1994 con la conduzione del programma musicale di Italia 1 Jammin. Conduce poi con Raimondo Vianello il programma sportivo Pressing e nel 1997 presenta il Festivalbar.

DJ Ringo, figli, fidanzato, Instagram, vita privata di Elenoire Casalegno

Nel 1999 la Casalegno ha una relazione con DJ Ringo, da cui ha avuto sua figlia Swami nel 1999. Nel 2014 ha sposato il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. Il matrimonio dura fino al 2017, quando la stessa conduttrice annuncia la separazione con un post su Instagram. Il fidanzato attuale della conduttrice è un uomo di nome Andrea, fuori dal mondo dello spettacolo. Profilo Instagram: elenoirec.

La carriera di Elenoire Casalegno

Nel 2002 la conduttrice passa in Rai dove conduce Mondiale sera in occasione dei Mondiali di calcio 2002. Viene poi scelta nel 2009 come conduttrice di Sipario del TG4, programma di approfondimento del TG4 e dal 2010 conduce su Italia 1 Saturday Night Live from Milano. Dal 2019 al 2020 conduce Vite da copertina – Tutta la verità su… su TV8 e dal 2022 conduce Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica.

