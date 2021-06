Eleonora Abbagnato chi è: età, marito, figli, Federico Balzaretti, l’Étoile di Parigi. La ballerina, attrice e presentatrice è tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In di domenica 20 giugno.

Dove e quando è nata Eleonora Abbagnato: la vita privata di Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato nasce a Palermo il 30 giugno 1978. L’attrice e ballerina sta dunque per compiere 43 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Marito e figli, la vita privata di Eleonora Abbagnato

Eleonora è sposata con Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma. Eleonora e Federico hanno due figli: Julia, 8 anni, e Gabriel di 5. Balzaretti ha anche due figli nati da una precedente relazione: Lucrezia, 15 anni, e Ginevra, 12. Le due ragazze sono molto legate ad Eleonora.

La carriera: ballo, cinema e tv

Eleonora esordisce in televisione a 11 anni, ballando in diretta in un programma presentato da Pippo Baudo. A 12 anni si trasferisce a Montecarlo, dove studia nella scuola di Marika Bezobrazova, e nello stesso anno vince il DanzaEuropa.

A 13 anni è in tournée fra Marsiglia e Parigi con La bella addormentata di Roland Petit. Quindi viene ammessa, dopo un‘audizione privata, alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi come borsista. Appena maggiorenne nel 1996, si diploma ed entra nel corpo di ballo dell’Opéra.

Nel 2001 partecipa al video di musica dance Little Scare di Benjamin Diamond insieme al ballerino francese Jéremie Belingard. Segue nel 2005 la partecipazione alla seconda parte dello spettacolo di Ficarra e Picone trasmesso da Canale 5 Ma chi ce lo doveva dire?. Nel 2007 esordisce come attrice nel film Il 7 e l’8 sempre dei concittadini Ficarra e Picone.

Sempre nello stesso anno partecipa anche come ballerina per una notte alla quarta puntata della quarta edizione del reality show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Fa parte della Giuria di Qualità della categoria “Campioni” in occasione del Festival di Sanremo 2008.

Il 18 febbraio del 2009 affianca Paolo Bonolis alla conduzione alla seconda serata del Festival di Sanremo. È presente come ballerina nel videoclip di Vasco Rossi intitolato Ad ogni costo uscito il 30 ottobre dello stesso anno. A novembre 2009 viene pubblicato da Rizzoli il suo libro autobiografico Un angelo sulle punte. A dicembre 2012 posa per il fotografo Massimo Gatti nel libro totalmente a lei dedicato di Skira editore. Nel febbraio 2013 è stata nuovamente membro della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo. Nel maggio 2013 è caposquadra dei blu nel programma di Amici di Maria De Filippi in sostituzione di Miguel Bosé. Dal maggio 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

L’addio all’Opéra di Parigi

Nelle scorse settimane, la Abbagnato ha dato il suo addio all’Opéra di Parigi dopo 29 anni. Non sono mancate le lacrime: la ballerina è stata travolta dagli applausi. “Con le lacrime lascio un teatro che mi ha dato tanto, a cui devo la mia carriera internazionale, un grande, grandissimo teatro, il tempio della danza“, ha dichiarato Abbagnato.

Eleonora e la malattia della madre

Nel gennaio 2020, Eleonora raccontò a Verissimo della leucemia della madre. In lacrime, alla Toffanin la ballerina disse: “Mia mamma ha la leucemia. Nei prossimi mesi lascerò l’Opéra di Parigi e tornerò a casa, in Italia, per starle vicino”. L’addio all’Opéra è poi arrivato un anno e mezzo dopo.