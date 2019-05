Eleonora Boi in costume a Cuba, i follower di Instagram la riempiono di complimenti

L’AVANA – Da Los Angeles a Cuba, continua il giro per il mondo della conduttrice televisiva di Mediaset Premium Eleonora Boi. Prima è andata a Los Angeles, negli Stati Uniti, per seguire le gesta del fidanzato Danilo Gallinari, stella del basket nba che è arrivato fino ai quarti di finale di Conference con i Los Angeles Clippers, poi ha approfittato di qualche giorno di vacanza per trascorrere momenti indimenticabili a Cuba.

Eleonora Boi in costume a Cuba, i suoi fan la riempiono di like sui social network.

Eleonora Boi è una delle italiane più seguite sui social network, su Instagram vanta più di 600mila follower. La Boi ha voluto condividere questi momenti di felicità e spensieratezza con i suoi numerosi fan. Ha pubblicato alcune foto da Cuba dove è in costume al mare. La Boi ha già superato a pieni voti la prova costume, il suo fisico è mozzafiato ed i suoi fan non ha potuto fare altro che riempirla di complimenti.

Dopo aver mosso i suoi primi passi in Sardegna, Eleonora Boi si è trasferita a Milano per sfondare nel mondo della comunicazione sportiva. La Boi si è messa in evidenza nelle trasmissioni televisive in onda su Sportitalia, poi si è trasferita a Mediaset Premium dove è diventata una delle donne di punta del calcio.