Eleonora Daniele chi è: età, marito, figli, Uno Mattina, il Grande Fratello. La conduttrice Rai ed attrice è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è Un altro Giorno, il programma in onda a partire dalle ore 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata Eleonora Daniele: biografia di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto del 1976. Ha 44 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Di professione fa la conduttrice televisiva e la giornalista. Vanta però una carriera anche come attrice. Non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram è @eleonora_daniele_official.

La famiglia da cui nasce è molto unita. Sua madre si chiama Iva, suo padre Antonio. Ha tre fratelli: Luigi (affetto da autismo), Elisa e Cosetta. La famiglia (ed Eleonora in particolare) soffre molto la morte del papà. Soffre moltissimo anche la scomparsa improvvisa di Luigi che per Eleonora è come un figlio.

Eleonora inizia a nutrire una forte passione per il giornalismo fin dalle scuole elementari grazie ad una maestra. Capisce che la sua strada è la comunicazione e consegue una laurea in scienze della comunicazione presso la Lumsa con 110 e lode.

Marito e figli: la vita privata di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha avuto una relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro e direttore marketing di una compagnia cinematografica. Nel 2002 conosce l’imprenditore Giulio Tassoni. Dopo un mese, durante una cena a casa di un’amica in comune, scocca la scintilla. Nel settembre del 2019 i due si sposano dopo 16 anni di fidanzamento.

La cerimonia si tiene nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Tra gli invitati c’è anche Al Bano che canta l’Ave Maria per gli sposi. La coppia ha avuto una bimba, Carlotta Tassoni, nata il 25 maggio 2020. La madrina della bimba è Mara Venier che in occasione del primo anno della piccola le regala una dedica su Instagram con foto.

Eleonora Daniele, carriera professionale e televisiva: il Grande Fratello

Eleonora Daniele, dal 2012 infatti è giornalista professionista dal 2016. Attualmente è però una conduttrice. La sua prima esperienza è come figurante nel programma la sai l’ultima?. In seguito approda nella seconda edizione del Grande Fratello (quella a cui partecipano Flavio Montrucchio e Filippo Nardi). In seguito le vengono offerti dei ruoli come attrice ne La Squadra, Un Posto Al Sole e al cinema con Le Barzellette di Carlo Vanzina.

Eleonora Daniele a Unomattina

Nel 2004, al Daniele viene scelta per la conduzione di Unomattina. Ci resta fino alla stagione 2010/2011. Parallelamente conduce programmi come Miss Italia Nel Mondo e Ciak…si canta!, con Nino Frassica. Nel 2013 inizia la conduzione di Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane. Grazie al successo del programma le viene affidata la conduzione dello spinoff Il Sabato Italiano nel quale intervista persone famose (sulla falsariga di Verissimo su Canale 5 che va in onda sempre il sabato).

Eleonora Daniele continua anche nel 2020 a condurre la sua rubrica Storie Italiane all’interno del programma La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

La bambina malata e le lacrime in diretta

Nella puntata di Storie Italiane di venerdì 15 gennaio 2021, un studio si parla di Marta, una bambina che è affetta da paralisi cerebrale infantile. Marta è in collegamento video da casa sua insieme ad i suoi genitori che raccontano la sua storia.

La Daniele ha conosciuto la vicenda tramite i social e ringrazia la Rai per averle permesso di raccontarla: “Ci consente di narrare e di fare conoscere a tutti cose come questa” dice la conduttrice. Che aggiunge: “Dalle quali possiamo tratte speranza e coraggio, nonostante la sofferenza che comportano”.

Raccontando la storia della piccola Marta, la Daniele si commuove e non riesce a trattenere le lacrime. Tanta è la commozione e la conduttrice non riesce a parlare e raccontare. Quasi non le escono più le parole.