ROMA – Eleonora Daniele è diventata mamma. È nata Carlotta. Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 maggio, l’entourage di Storie Italiane, programma condotto dalla Daniele, aveva fatto sapere che il programma non sarebbe andato in onda domani, sostituito dal prolungamento di Unomattina perché la conduttrice aveva le prime contrazioni. Dopo qualche ora il lieto evento, con poco anticipo rispetto ai tempi previsti.

A dare il lieto annuncio sul web è stata Mara Venier, amica e collega della conduttrice nonché madrina della piccola. Eleonora Daniele, poche ore prima, accompagnata dal marito Giulio Tassoni, era entrata in una clinica romana per l’inizio del travaglio.

Fino a oggi pomeriggio, Eleonora Daniele era rimasta a lavorare nella redazione di Storie Italiane, nonostante un po’ di affaticamento. Alle 18, dopo aver avvertito chiaramente le prime contrazioni, la conduttrice ha deciso per il ricovero in clinica. Alla fine, dopo qualche ora di travaglio, Eleonora Daniele ha finalmente dato alla luce la piccola Carlotta.

La conduttrice aveva annunciato all’inizio dell’anno di essere in dolce attesa. Di fronte all’assenza forzata della conduttrice, Storie Italiane non andrà in onda. Il palinsesto cambia così: Unomattina andrà in onda fino alle 11.30, prima di lasciare spazio a La Prova del Cuoco, anticipata di mezz’ora. (fonte AGI)