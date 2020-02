ROMA – “Sono rimasta incinta naturalmente, nessuna cura ormonale”. Lo dice conduttrice Eleonora Daniele, al quinto mese di gravidanza. La conduttrice, 43 anni, lo scorso settembre ha sposato l’imprenditore Giulio Tassoni e ha scoperto di essere incinta. “E’ da un paio d’anni che cercavo un bimbo – racconta al settimanale Gente – e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni. Eppure non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età”.

Eleonora Daniele non è ricorsa quindi ad altri metodi per restare incinta: “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”.

La sua bambina si chiamerà Carlotta e nascerà a giugno, poco dopo la fine di questa stagione di ‘Storie Italiane’. “Vorrei partorire naturalmente” spera Eleonora Daniele, che rivela di aver iniziato a sentire l’istinto materno solo dopo la morte del fratello, nel 2015: “Dopo la scomparsa di mio fratello Luigi è come se fosse scattata dentro una molla. Era maggiore di me, era autistico. Mi sono occupata di lui come se fosse un figlio. Quando se n’è andato è come se si fosse fermato il tempo. Ora la mia bambina mi dà energia e apre le porte a un sentimento immenso”. (Fonte Gente).