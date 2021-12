Eleonora Daniele affermata conduttrice televisiva e mamma felicissima da circa un anno: in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Storie Italiane si è raccontata a cuore aperto, proprio come accade agli ospiti del suo programma, in onda dal lunedì al venerdì su RaiUno.

A 43 anni Eleonora Daniele ha conosciuto la gioia della maternità, con l’arrivo della figlia Carlotta, avuta col marito Giulio Tassoni. Una felicità nuova e quasi inaspettata per lei che, confessa, di non aver mai avuto l’istinto materno prima dei quarant’anni.

Eleonora Daniele, la confessione sulla figlia Carlotta

A Tv Sorrisi e Canzoni, Eleonora Daniele, racconta dell’emozione di essere mamma da poco e di come l’arrivo della figlia abbia rappresentato il coronamento d’amore col marito Giulio Tassoni.

“Carlotta è un dono di Dio – ha detto – Quando mi ha chiamato Mamma, lo ha fatto all’età di 7 mesi”. E’ stato un momento emozionante che ha accolto così: “Quando l’ho sentita, mentre uscivo dalla porta, la mia reazione è stata di silenzio”, ha raccontato spiegando che tutte le cose che la toccano, inizialmente la ammutoliscono per poi farle esplodere il cuore.

La conduttrice ha inoltre smentito le indiscrezioni riguardo a una sua seconda gravidanza. Al momento non è così, ma Eleonora Daniele non nega la voglia che questo possa accadere in futuro, se il cielo lo vorrà.

Eleonora Daniele in lutto per la zia Elsa

Nelle ultime ore Eleonora Daniele è stata toccata anche da un grave lutto in famiglia: l’adorata zia Elsa scomparsa a Natale.

A rivelarlo su Instagram è stata la stessa giornalista: “Zietta mia. Stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te, stanotte, nella tua eternità”.

La conduttrice si dice comunque grata per essere riuscita a far conoscere alla zia Elsa, la sua piccola Carlotta. La bambina, portata a battesimo da Mara Venier, porta infatti il nome della sua bisnonna e sorella di Elsa: “I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata. Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio”.