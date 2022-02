Eleonora Giorgi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, compagno, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. L’attrice Eleonora Giorgi è ospite oggi 27 febbraio del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre del 1953. Ha 68 anni. E’ alta 167 cm. Nasce da una famiglia di origini inglesi (la nonna paterna era londinese) e ungheresi (dal lato materno). Dopo essere apparsa nel film Roma di Federico Fellini, debutta come attrice protagonista nel 1973 in Storia di una monaca di clausura. Posa nuda per l’edizione italiana della rivista Playboy e lavora per la radio nel 1976 alla trasmissione Il Mattiniere.

Marito, compagno, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Eleonora Giorgi

La Giorgi si sposa nel 1979 con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto un figlio nel 1980, Andrea. I due si separano nel 1984. L’attrice poi si lega sentimentalmente all’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2. Si sposano nel 1993. Due anni prima del loro matrimonio nasce il secondo figlio dell’attrice, Paolo. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, è stata fidanzata fino al 2007 con il romanziere Andrea De Carlo. Profilo Instagram: eleonoragiorgiofficial.

Nel 1974 l’attrice viene indagata per incauto affidamento, a causa della morte del fidanzato poco più che diciassettenne Alessandro Momo in un incidente in cui è alla guida di una moto da lei prestatagli. L’attrice ha dichiarato di aver avuto una grave dipendenza dall’eroina, iniziata proprio dopo la morte di Alessandro Momo, e di essere stata salvata dal matrimonio con Rizzoli.

La carriera di Eleonora Giorgi

La Giorgi nella sua carriera ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco, di Carlo Verdone. Negli anni settanta, dopo alcuni film appartenenti alla commedia sexy italiana, inizia a ricoprire ruoli drammatici. Negli anni novanta e duemila, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni.

