ROMA – Eleonora Giorgi, dopo la gaffe sul cantante Zucchero (“Sapessi come l’ho visto… Zozzone, ubriaco”), si è lasciata andare ad uno scivolone a proposito del figlio Paolo Ciavarro, che attualmente lavora nel daytime del programma “Amici di Maria De Filippi”. L’attrice ha affermato che lo stipendio del ragazzo sarebbe basso.

Subito dopo la diretta dalla casa, andata in onda ieri sera, 15 ottobre, dopo la visita a sorpresa di Paolo, la Giorgi è tornata a parlare del figlio nato dalla relazione con Massimo Ciavarro, spiegando che né lei né il padre erano a conoscenza del fatto che si stesse muovendo nel mondo dello spettacolo: “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla – ha spiegato – L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da Novembre riparte e lavorerà ancora per Maria”. Quindi la bordata: “Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”.

Paolo Ciavarro, 27 anni, è laureato in Economics and Business alla LUISS in lingua inglese ed è un grande appassionato di sport in generale. Il calcio l’ha accompagnato nella vita e ha giocato nella Roma sfiorando poi il professionismo in Inghilterra. Nel 2013 ha partecipato al reality “Pechino Express 2 – Obiettivo Bangkok” in coppia con il padre e dopo questa prima esperienza ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e spot pubblicitari. Nel 2016 è entrato a far parte del cast del tribunale televisivo “Forum” in qualità di assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Da novembre 2017 affianca Stefano De Martino e Marcello Sacchetta nel daytime di Amici 17 nel ruolo di supporter.