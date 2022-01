Eleonora Giorgi età, madre, padre, Massimo Ciavarro, figli, vita privata, ex marito, Instagram (Foto d’archivio Ansa)

Eleonora Giorgi età, madre, padre, Massimo Ciavarro, figli, vita privata, ex marito, Instagram. Eleonora Giorgi è una famosa attrice italiana. Non tutti però conoscono forse la sua travagliata vita privata.

Dove e quando è nata, età, biografia di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre del 1953. Ha 68 anni.

Madre Maria Roma, padre, fratello: famiglia di Eleonora Giorgi

Nasce da una famiglia di origini inglesi (la nonna paterna era londinese) e ungheresi (dal lato materno). E’ sorella del conduttore televisivo Lamberto Giorgi. Dei suoi genitori si sa poco, ma la sua storia sembra travagliata. Sua madre si chiama Maria Roma e le due donne sono state lontane per tanti anni. Il padre aveva un’altra famiglia.

A Oggi è un altro giorno Eleonora Giorgi aveva parlato di sua madre che è in vita e a cui chiede scusa. Ma allo stesso tempo aveva detto di avere tanto da rimproverarle. Non l’ha mai compresa fino in fondo mentre invece ha capito suo padre che l’ha tradita, che aveva un’altra famiglia.

La mamma di Eleonora Giorgi non ha perdonato suo marito. L’attrice pensa che lei si sia semplicemente liberata di lui per continuare la sua vita. Una vita che ha dedicato alla sua comunità in chiesa. Un percorso che, sostiene la Giorgi, le avrebbe sottratto tanto tempo dalla vita familiare.

Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro, Andrea De Carlo, figli, Instagram, vita privata di Eleonora Giorgi

L’attrice si sposa nel 1979 con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto un figlio nel 1980, Andrea. I due si separano nel 1984. La Giorgi si lega sentimentalmente all’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2. Si sposano nel 1993 e due anni prima nasce il secondo figlio dell’attrice, Paolo. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, è stata fidanzata fino al 2007 con il romanziere Andrea De Carlo. Profilo Instagram: eleonoragiorgiofficial.

L’attrice ha dichiarato di aver avuto un breve flirt con l’attore Warren Beatty nel 1982.

Nel 1974 l’attrice viene indagata per incauto affidamento, a causa della morte del fidanzato poco più che diciassettenne Alessandro Momo in un incidente in cui è alla guida della motocicletta Honda CB 750 Four, da lei prestatagli. L’attrice ha dichiarato di aver avuto una grave dipendenza dall’eroina, iniziata proprio dopo la morte di Alessandro Momo, e di essere stata salvata dal matrimonio con Rizzoli.

La carriera di Eleonora Giorgi

L’attrice nella sua carriera ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco, di Carlo Verdone. Negli anni settanta, dopo alcuni film appartenenti alla commedia sexy italiana, inizia a ricoprire ruoli drammatici nei film. Negli anni novanta e duemila, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ELEONORA GIORGI