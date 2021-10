Eleonora Pedron chi è: età, altezza, sorella morta, ex fidanzati, figli, vita privata dell’ex Miss Italia (Foto Ansa)

Chi è Eleonora Pedron: età, carriera, vita privata, fidanzati famosi, dell’attrice ed ex Miss Italia, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 31 ottobre 2021.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Eleonora Pedron racconta la sua toccante storia e parla della sua autobiografia intitolata “L’ho fatto per te”.

Dove e quando è nata, età, altezza di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron nasce a Padova il 13 luglio 1982, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 39 anni ed è alta 172 cm.

Eleonora Pedron ha studiato ragioneria per poi iniziare a lavorare all’ufficio anagrafe di Camposanpietro, il suo comune di nascita.

Nel 2002 partecipa al concorso di Miss Italia ed è eletta reginetta. In seguito le porte dello spettacolo si sono aperte per lei: è stata conduttrice e inviata di trasmissioni come Controcampo e Quelli che il calcio. Dal 2020 è conduttrice su La7 di Belli dentro belli fuori.

Max Biaggi, Tommy Vee, Nicolò De Devitiis: tutti gli ex di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron ha avuto una lunga storia d’amore con il pilota campione del mondo Max Biaggi col quale nel 2009 ha avuto la sua prima figlia Inés e, un anno più tardi, il piccolo Leòn.

La storia tra l’ex miss e il pilota naufraga nel 2015, e Max Biaggi lo annuncia su Twitter.

Pedron inizia una storia con Daniele Conte, presto naufragata per quella con il deejay Tommy Vee, al secolo Tommaso Vianello.

Nel 2018 inizia a circolare la voce che Eleonora Pedron sia impegnata con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene di 8 anni più giovane di lei.

La storia si chiude e ad agosto 2019, poi ha incontrato l’amore della sua vita e suo attuale compagno, l’attore Fabio Troiano.

Fidanzato Fabio Troiano, vita privata di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron è ad oggi sentimentalmente legata a Fabio Troiano: classe 1974, nato il 10 ottobre sotto il segno della Bilancia, è un attore e conduttore che ha lavorato per diverso tempo nel programma per bambini La Melevisione.

Fabio Troiano è anche attore al cinema. Tra i film in cui ha recitato ricordiamo: Solo un padre (2008), Cado dalle nubi (2009), Rosso mille miglia (2015) e Nati due volte (2019).

Eleonora Pedron, il lutto per il padre e la sorella

Eleonora Pedron nasconde anche un doloroso passato, segnato da due tragici lutti. La morte della sorella Nives quando aveva solo 9 anni e lei 15, a causa di un incidente stradale.

Pochi anni più tardi, ha perso anche il padre nello stesso tragico destino della sorella. Eleonora e il papà erano in auto insieme al ritorno dal provino per diventare velina di Striscia la Notizia.

Nel libro “L’ho fatto per te” (Giunti Editore) racconta i due lutti che hanno segnato la sua vita.