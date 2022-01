Eleonora Pedron chi è, età, dove è nata, altezza, compagno, figli, Max Biaggi, incidente e biografia

Chi è Eleonora Pedron: età, dove è nata, altezza, compagno, figli, Max Biaggi, incidente e biografia della showgirl concorrente questa sera, 25 gennaio, di Back to school, il programma di Italia Uno condotto da Nicola Savino.

Dove e quando è nata, età, incidente e biografia di Eleonora Pedron

E’ nata il 13 luglio 1982 (età 39 anni) a Padova. E’ alta 172 cm. La sua famiglia, come da lei stessa raccontato in varie interviste tra cui quella a Verissimo, è stata segnata da due lutti. Quando aveva solo 9 anni, Eleonora ha perso la sorella Nives (che ne aveva 15) in un incidente d’auto: la ragazza si trovava in macchina insieme alla madre, rimasta illesa. Un destino tragico visto che qualche anno dopo, sempre per colpa di un incidente stradale, ha perso il padre: in quel caso era lei ad essere in auto insieme a papà Adriano. I due stavano tornando a casa dopo un provino sostenuto dalla ragazza. Era il 13 maggio del 2002, il provino era per Striscia la Notizia.

La carriera di Eleonora Pedron

Nel 2002, pochi mesi dopo l’incidente in cui perse la vita il papà, partecipa al concorso di Miss Italia riuscendo a vincere. Dopo la vittoria, lavora con coconduttrice e inviata in diverse trasmissioni, come Controcampo e Quelli che il calcio. Dal 2020 è conduttrice su La7 di Belli dentro belli fuori.

Max Biaggi, compagno, figli e vita privata di Eleonora Pedron

Dopo una lunga storia con Max Biaggi, nel 2009 ha avuto la sua prima figlia Inés e, un anno più tardi, il piccolo Leòn. La storia tra i due è però finita nel 2015. La showgirl inizia una storia con Daniele Conte, presto naufragata per quella con il deejay Tommy Vee, al secolo Tommaso Vianello. Archiviata anche la storia con il deejay, nel 2018 inizia a circolare la voce che Eleonora Pedron sia impegnata con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene di 8 anni più giovane di lei. La loro relazione finirà poco dopo.

Nell’agosto del 2019 si vocifera una storia con Fabio Troiano. La conferma arriva poco dopo quando i due si presentano insieme, alla Mostra del cinema di Venezia. I due sono felicemente fidanzati.