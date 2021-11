Eleonora Pedron ha rivissuto i momenti più drammatici della sua esistenza – la morte del padre e della sorella Nives in incidenti stradali – nel corso di una intervista che ha rilasciato a Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Eleonora Pedron: “Quando è morta mia sorella Nives io avevo appena 9 anni…”

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dalla Pedron, nel corso di Oggi è un altro giorno, sulla morte della sorella Nives.

“Mia mamma era già tornata dall’ospedale quando arrivò la telefonata in cui ci dissero che Nives non c’era più, ha raccontato l’ex miss Italia a Silvia Toffanin. Io avevo solo 9 anni, ma avevo capito benissimo. Volevo far finta di non capire cosa volesse dire andare in cielo. Da quel momento ho dormito sempre nel suo letto, come per lenire quel dolore”.

Eleonora Pedron e la morte del padre: “Tornavamo da un provino per Striscia la notizia…”

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dalla Pedron, nel corso di Oggi è un altro giorno, sulla morte del padre. Il papà e la Pedron sono rimasti vittime di un incidente stradale dove ha perso la vita solamente l’uomo. Tornavano da un provino della Pedron per entrare nel cast di Striscia la notizia.

“La decisione di andare in auto era stata presa il giorno prima…Mio padre era felicissimo di potermi accompagnare, fu lui a voler cambiare il turno al lavoro per far in modo di riuscire a essere con me. Quando il provino finì mi disse che mi avrebbero preso: poi ricordo solo la sua voce che chiamava il mio nome. Ce l’ho ancora bene in testa: voleva assicurarsi di avermi salvato”.