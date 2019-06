ROMA – Elettra Lamborghini sarebbe innamorata, ma non è chiaro se il suo amante segreto sia un uomo o una donna. A lanciare il gossip è il settimanale Oggi, che spiega quanto dopo un momento d’oro per la vita professionale, l’ereditiera avrebbe avuto fortuna anche in quella amorosa.

La Lamborghini con l’esperienza da coach a The Voice of Italy si sta facendo conoscere a un pubblico decisamente più vasto. Dopo la trasmissione, ha lanciato il primo album in studio Twerking Queen che vanta collaborazioni con Pitbull, Sfera Ebbasta e Gué Pequeno.

Il settimanale Oggi sottolinea che la Lamborghini ha più volte detto di essere fidanzata con il deejay e produttore olandese Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Alberto Dandolo sul settimanale di gossip scrive: “Si mormora che abbia anche un amore segreto per cui avrebbe completamente perso la testa”.

Il rumors di Oggi si spinge oltre e lancia un altro dubbio: “Trattasi di un lui o di una lei?”. D’altronde la stessa elettra in una intervista al Quotidiano Nazionale nel febbraio 2018 aveva parlato della sua bisessualità. (Fonte Oggi)