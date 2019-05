Elettra Lamborghini: “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta… suora”

ROMA – A “The Voice” Elettra Lamborghini prende fiato e la spara (forse grossa): “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta… suora”. D’altronde delle sue aspirazioni mistiche la Lamborghini ne aveva già parlato in passato: “Vado in chiesa e se mi fidanzo sono seria. Vesto estrosa, ma sono suora se sono fidanzata, non vado con gli altri. Sono fiera di me stessa”. E ancora: “Sono molto difficile nelle relazioni, mi piacciono brutti e con la pancia. Mi innamoro del cervello delle persone, mi piacciono i problematici”.

E non è finita qui. Perché la Lamborghini, tra un reality e l’altro, dice di odiare anche i “Vip”: “Non mi piacciono i famosi, non mi piace uscire con i vip. Nemmeno con gli ereditieri, sono odiosi, come i figli di papà che non si sono guadagnati nulla nella vita. Persino io mi sono fatta da sola, anche se ho un cognome che pesa. Perché non progetto il futuro sulla base della mia eredità, voglio qualcosa di mio”. Fonte: The Voice.