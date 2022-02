Elettra Lamborghini, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, peso, marito, vita privata, il Covid, la dieta

Elettra Lamborghini è tra gli ospiti di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, su Rai2. Ma chi è Elettra Lamborghini? Che cosa sappiamo della sua vita privata, dei suoi amori?

Chi è, dove e quando è nata, età: la biografia di Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio 1994, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha dunque 27 anni di età.

Nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore del prestigioso marchio automobilistico oggi del gruppo Volkswagen, Elettra Lamborghini è alta 165 centimetri e pesa 57 kg.

Durante il lockdown è dimagrita molto seguendo una rigida dieta. La cantante è inoltre vegetariana, una scelta di vita che ha fatto dopo aver letto un libro sugli allevamenti.

Le canzoni più famose di Elettra Lamborghini

Elettra ha iniziato la propria carriera nel mondo della musica dance nelle discoteche della Lombardia. Nel 2015 è stata ospite dello show televisivo Chiambretti Night.

L’anno successivo ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di Mtv Riccanza.

Nello stesso anno ha posato per Playboy Italia.

Nel 2017 ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi, nel Regno Unito, al Geordie Shore.

A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini Rmx, partecipando quindi l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018.

Sempre nel 2018 ha preso parte alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore.

A dicembre, in occasione della riedizione dell’album Popstar, ha collaborato al singolo Cupido Rmx insieme a Khea, Duki e Quavo.

Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione del programma The Voice of Italy, in onda su Rai 2.

Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l’Universal Music Group, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno.

Il Festival di Sanremo e il Covid

Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi al 21º posto.

Il 29 giugno dello stesso anno ha pubblicato La Isla, in collaborazione con Giusy Ferreri.

Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi come opinionista del reality L’isola dei famosi insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Prima dell’inizio del reality è però risultata positiva al Covid ed ha quindi dovuto seguire le prime puntate in video collegamento direttamente dalla propria abitazione.

Marito, figli: la vita privata di Elettra Lamborghini

La Lamborghini è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack: la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 e il 26 settembre 2020 si è sposata a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como.

Elettra Lamborghini è dichiaratamente bisessuale e non ha figli.