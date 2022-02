Elettra Lamborghini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, famiglia, marito, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Elettra Lamborghini è ospite questa sera 22 febbraio del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, famiglia, biografia di Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Ha 27 anni. E’ alta 165 cm. E’ la figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. E’ la sorella del pilota Ferruccio Lamborghini. Inizia la propria carriera nel mondo della musica dance nelle discoteche della Lombardia. Nel 2015 è ospite dello show Chiambretti Night. L’anno successivo partecipa al programma Super Shore ed è tra i protagonisti del docu-reality di Mtv Riccanza. Nello stesso anno posa per Playboy Italia.

Marito, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Elettra Lamborghini

La Lamborghini è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack: la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 e il 26 settembre 2020 si è sposata a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. E’ dichiaratamente bisessuale e non ha figli. Profilo Instagram: elettralamborghini.

Durante il lockdown è dimagrita molto seguendo una rigida dieta. La cantante è inoltre vegetariana, una scelta di vita che ha fatto dopo aver letto un libro sugli allevamenti. Il suo secondo nome, Miura, riprende uno dei modelli più amati della Lamborghini.

La carriera di Elettra Lamborghini

Nel 2017 la Lamborghini partecipa al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi, nel Regno Unito, al Geordie Shore. Nello stesso anno collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini Rmx, partecipando l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Nel 2018 prende parte alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore. Nel 2019 svolge il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nel programma The Voice of Italy. Nello stesso anno, dopo aver firmato per l’Universal Music Group, annuncia il suo primo album in studio, Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi al 21º posto. Nello stesso anno pubblica La Isla, in collaborazione con Giusy Ferreri.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ELETTRA LAMBORGHINI